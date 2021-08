I Pearl Jam celebrano "Ten" e "No Code" con il remix in digitale

I Pearl Jam hanno condiviso dei nuovi mix digitali del loro album di debutto "Ten" uscito il 27 agosto 1991 e di "No Code", disco pubblicato il 27 agosto del 1996, creati dal produttore Josh Evans in Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio per "esperienze di ascolto immersive all'avanguardia".



Ha dichiarato Evans: "Questi due album suonano in modo straordinario nel formato immersivo.

Per ‘Ten’, l'obiettivo era quello di creare la migliore versione del disco, più grande, più ampia e più fedele; ora, sembra davvero fantastico possa uscire dalle vostre casse come nel vostro ricordo di quando lo avete ascoltato la prima volta.".



Riguardo "No Code" aggiunge: "25 anni in anticipo sui tempi, "No Code" sembra quasi che fosse pensato per essere un album immersivo; la stratificazione sperimentale, le sfumature e l'aggressività grezza sono tutti amplificati in un'esperienza allo stesso tempo più grande e più intima.” "Ten" lo potete ascoltare qui, mentre " No Code" lo potete ascoltare qui.



Per celebrare questi due anniversari, la band di Seattle ha inoltre annunciato l'intenzione di pubblicare un concerto in streaming gratuito del loro spettacolo del 17 ottobre 2014 a Moline, nell'Illinois, dove suonarono "No Code" per intero. Il live sarà disponibile a partire dalle nostre ore 02.00 di questa notte fino a martedì 1 settembre sul canale YouTube ufficiale della band. Qui sotto un assaggio del concerto.

I Pearl Jam stanno inoltre lanciando una campagna chiedendo ai fan di condividere ricordi, foto o video relativi a "Ten" e "No Code" utilizzando gli hashtag # 30YearsOfTen e #25YearsOfNoCode.