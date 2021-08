Vinicio Capossela, un concerto a sorpresa allo Sponz Fest 2021

E’ stato annunciato un fuori programma per l’edizione 2021 dello Sponz Fest, il festival ideato da Vinicio Capossela in corso di svolgimento in questi giorni a Calitri e in Alta Irpinia: come annunciato oggi, giovedì 26 agosto, dagli organizzatori, la prossima domenica, 29 agosto, la voce di “All’una e trentacinque circa” si esibirà in un concerto originariamente non previsto dal cartellone della rassegna.

“A parziale compensazione delle richieste del sabato, che il numero chiuso non consente di soddisfare, aggiungiamo alla ‘Noche da las Calaveras’ di domenica 29 Agosto, la partecipazione a chiusura di serata del Trio di corde che con Asso Stefana e Victor Herrero qualche anno fa abbiamo battezzato ‘Trio Calaveras’, specializzato in duende, dalkas e bile nera di ogni latitudine”, ha annunciato in una nota lo stesso Capossela: “La serata che già ospita un sublime set di Herrero e culmina con una delle voci più attese, quella di Martirio, con un omaggio a Chavela Vargas e a Franco Battiato, non avrebbe bisogno di altro, ma in questo modo ci andiamo preparando anche in musica alla nostos-algia che ci coglierà dal giorno dopo, quando questo luogo d’incantesimo ci ammalierà per un anno a venire col desiderio di rinnovare il ricordo. Se anche la domenica è serata di chiusura, non rinunciamoci prematuramente. Arriviamo vivi alla morte, anche a quella carnevalesca di una festa. Sponziamo fino all’ultimo minuto, domenica compresa”.

Headliner della serata di domani, venerdì 27 agosto, sarà Marc Ribot, mentre nel corso della serata di sabato a tenere banco sarà lo stesso Capossela con - come ospiti - oltre allo stesso Ribot anche Paolo Simonazzi, Peppe Leone, Alessandro Stefana, Vincenzo Vasi, Raffaele Tiseo, Giovannangelo De Gennaro, Andrea Lamacchia e Giuseppe “Spedino” Moffa.