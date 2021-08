Taylor Swift sbarca su TikTok (e si mette a rappare) / VIDEO

Incredibile, ma vero: la reginetta del pop da 174 milioni di follower su Instagram e oltre 40 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, campionessa delle classifiche e dei record, non aveva ancora un account TikTok ufficiale. Almeno, fino ad oggi.

Taylor Swift è sbarcata sul popolare social network, aprendo il suo profilo ufficiale. Il primo video che ha pubblicato? Una clip in cui rappa sulle note di "Screwface capital", uno dei brani del rapper britannico Dave.

La cantautrice non ha scelto versi a caso, ma quelli in cui il rapper la menzionava: "I made a link with the russians / six-figure discussions, dinners in public / my linen all tailored / my outstanding payments swift like Taylor".

Subito boom di likes e condivisioni: nel momento in cui scriviamo il video ha totalizzato oltre 500 mila cuori e 62 mila ricondivisioni. Nella clip la cantautrice ha presentato la riedizione in vinile del suo album "Red", che arriverà nei negozi il prossimo 19 novembre.