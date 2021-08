Korn, Jonathan Davis è positivo al Covid: rinviati i concerti della band

Brutta notizia per i fan dei Korn. Jonathan Davis, il frontman della band nu metal statunitense, è risultato positivo al Covid-19.

Lo scorso sabato i Korn avevano annullato all'ultimo un concerto in programma a Scranton, facendo sapere che un membro del team della band era risultato positivo al test per il Covid-19. Ora la band fa sapere che il positivo risponde al nome del cantante. Per ora le condizioni di salute del frontman - 50 anni compiuti all'inizio dell'anno - non preoccuperebbero: "Ha bisogno di riposare e di riprendersi", scrivono i compagni di band sui social. Ma la notizia ha inevitabilmente spinto i Korn a rimettere mano al calendario del tour. Slittano ben sei date, che i Korn - impegnati in tour negli Usa - recupereranno tra settembre e ottobre. Due concerti, quelli in programma il 24 agosto a Darien Center e il 25 a Syracuse, entrambi nello stato di New York, vengono invece cancellati. .