Addio all’attore, comico e cantante Gianfranco D'Angelo

Nella notte tra il 14 e 15 agosto si è spento a Roma all’età di 85 anni Gianfranco D’Angelo. Come riportato dal “Corriere della Sera”, l’attore, comico e cantante - noto per, tra le altre cose, aver fatto parte della compagnia “Il Bagaglino” e per essere stato uno dei protagonisti del programma televisivo cult degli anni ’80 “Drive In”, oltre che conduttore della prima stagione di “Striscia la Notizia” - era ricoverato al Policlinico Gemelli e avrebbe compiuto gli anni il prossimo 19 agosto.

Nel corso della sua carriera Gianfranco D’Angelo ha anche inciso un album, intitolato “Spettacolo d’evasione” e uscito nel 1979, e una serie di singoli: “Gira e rigira” del 1978, “Vai con la bici” del 1980, “Has Fidanken” del 1984 e “Vieni a bere un bicchiere a la maison” con Ezio Greggio del 1989.

La canzone “Has Fidanken” porta nel titolo il nome del cocker del signor Armando, uno dei personaggi più noti interpretati da Gianfranco D’Angelo nel programma televisivo ideato e scritto da Antonio Ricci, “Drive In”. Il brano è stato scritto da Enrico Vaime, Giancarlo Nicotra, Bobby Solo - all'anagrafe Roberto Satti - e Romano Musumarra, che ha curato anche gli arrangiamenti.

Come riportato da Open, in un filmato del 2014 Gianfranco D’Angelo ha ricordato la genesi del personaggio del cagnolino.

"'Drive In' si basava tutto sul ritmo: ogni cosa durava due minuti. All’epoca si parlava con gli autori di come lavorare. Has-Fidanken è nato proprio da questi brain storming", ha spiegato D’Angelo: "L’idea fu di Enrico Vaime, che ebbe l’idea di fare questo cagnolino. Le cose nascevano intorno a un tavolo, ci si riuniva dopo la trasmissione in albergo e stavamo fino alle 4 del mattino a parlare e a scherzare. Ognuno di noi portava la sua esperienza e la sua fantasia per creare personaggi che non erano imitazioni ma esasperazioni".