Thom Yorke: un "nuovo" remix di MF Doom

Un "nuovo" tributo a Daniel Dumile, in arte MF DOOM: il rapper scomparso alla fine del 2020 collaborò con Thom Yorke nel 2009, ma in questi giorni l'etichetta Lex Re

cordsha pubblicato una nuova versione di “Gazzillion Ear”. Al tempo venne una prima versione venne diffusa come bonus track dell'album "Born Like This", dopo essere stata rielaborata dal cantante dei Radiohead.

La Lex Re

Thom Yorke ha remixato la traccia due volte. La prima versione è stata originariamente pubblicata semplicemente come 'Thom Yorke Remix', ma venne consegnata con il soprannome di 'Monkey Hustle Remix' per differenziarla da questo 'Man on Fire Remix', che viene resa pubblica 12 anni dopo.

cords ha quindi pubblicato un secondo remix inedito di Thom Yorke, anche quello realizzato nel 2009, spiegandone la storia:

Poco dopo l'annuncio della scomparsa, Yorke ricordò così MF Doom