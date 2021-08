I Limp Bizkit annullano il loro tour: "Preoccupazione e cautela"

Dopo sole sei date, i Limp Bizkit hanno annullato tutto il loro tour estivo: il motivo: precauzione. Inizialmente era annullata solo la data in New Jersey del palco estivo dello Stone Pony - storico locale di Asbury Park - del 6 agosto, ed era girata la voce che il chitarrista Wes Borland fosse positivo al covid. La band ha smentito ("Siamo chiari: Wes non ha il Covid e non ci interessano le stronzate") ma ha contestualmente annunciato che tutte le date sono cancellate

Per un'abbondanza di cautela e preoccupazione per la sicurezza della band, dell'equipaggio e soprattutto dei fan, il concerto dei Limp Bizkit questo lunedì e il restante tour di agosto sono stati cancellati.

I rimborsi sono disponibili presso i punti di acquisto. Tutti i biglietti acquistati online verranno automaticamente rimborsati.

Questo il concerto intero al Lollapalooza dello scorso 31 luglio in cui Fred Durst si era fatto notare per il suo "look biondo"