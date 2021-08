I Guns N' Roses hanno ufficialmente pubblicato "Absurd"

I Guns N' Roses hanno ufficialmente pubblicato il singolo "Absurd". Il brano è stata eseguito, con questo nome, per la prima volta durante la tappa al Fenway Park di Boston. "Alcuni di voi potrebbero aver sentito questo pezzo con un altro nome", ha dichiarato Axl Rose agli spettatori presenti a Boston quella sera. Il nome a cui alludeva il frontman dei Guns N' Roses era "Silkworms", una canzone abbozzata, ma mai pubblicata originariamente scritta durante le sessioni di "Chinese Democracy". Sebbene la traccia sia stata esclusa dall'album, è stata eseguita dal vivo dalla band in diverse occasioni. Il brano è stato riarrangiato, rimaneggiato e rappresenta, in qualche modo, il primo vero e proprio inedito pubblicato con la formazione composta da Axl Rose, Slash e Duff McKagan dal giorno in cui la band si è riunita nel 2016.