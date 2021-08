Led Zeppelin, pronto il documentario ufficiale: svelato il titolo

Dopo il primo annuncio nel 2019 di un documentario ufficiale sui Led Zeppelin realizzato con il contributo dei membri superstiti della leggendaria band britannica, con conseguenti indizi lo scorso anno su un possibile titolo, ora è stato annunciato che i lavori di realizzazione del lungometraggio sono conclusi.

Il regista Bernard MacMahon, inoltre, ha rivelato che il documentario, di cui non è ancora stata comunicata una data di uscita, si intitolerà “Becoming Led Zeppelin”. Il film, che rientra nei progetti legati ai festeggiamenti per il cinquantennale dell'uscita del primo album in studio della formazione inglese, includerà nuove interviste a Jimmy Page, Robert Plant e John Paul Jones, oltre che materiale d’archivio sul compianto batterista John Bonham.

“’Becoming Led Zeppelin’ è un film che nessuno pensava fosse realizzabile”, ha detto in una dichiarazione MacMahon, regista statunitense già coinvolto in "American Epic", il docu-film coprodotto da Jack White sulla nascita e sulle evoluzioni della musica moderna negli Stati Uniti. Ha aggiunto: “La rapidissima ascesa della band è stata improvvisa e poco documentata. Ora, questa storia può essere finalmente raccontata grazie ad un intenso lavoro di ricerca in tutto il mondo e anni di recupero dei materiali audio e video di archivio".

“Becoming Led Zeppelin” segna la prima volta in cui Page, Plant e Jones hanno deciso di raccontare insieme la loro storia in un documentario. Nel 2019 a proposito del lungometraggio John Paul Jones aveva fatto sapere: "I tempi erano maturi per farlo e penso che questo film farà davvero rivivere la nostra storia". Sulla scelta di affidare il progetto a MacMahon, Jimmy Page aveva spiegato: “Dopo aver visto quello che aveva fatto con 'American Epic' ho pensato che era quello giusto per raccontare la nostra storia". E Plant gli aveva fatto eco: "Vedere Will Shade e tanti altri importantissimi precursori raccontati sul grande schermo in 'American Epic' mi ha ispirato a voler contribuire a questa eccitante storia".