Robert Plant alle prese con un pezzo molto difficile da cantare. Il più difficile secondo lui. Si tratta di "Polly Come Home", una delle cover che ha registrato insieme ad Alison Krauss per l'album "Raising Sand" del 2007. La canzone è stata classificata tra i brani più impegnativi della sua carriera, anzi il più impegnativo "È solo il brano musicale più difficile da cantare.

", ha spiegato Plant nell'ultimo episodio del suo podcast "Digging Deep". La versione originale della canzone di Gene Clark, pubblicata nel 1969 sull'LP di Dillard & Clark "Through the Morning, Through the Night", era una melodia country che i due artisti decisero di rallentare. "È una canzone così bella", ha osservato Plant. “Un brano così toccante. Il tempo.era così languido, magnifico. Per il mio petto, per la via voce, per i miei polmoni si è rivelata una sfida infernale".