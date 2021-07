Maneskin, concerto al Circo Massimo di Roma nel 2022

I Måneskin, ai quali oggi la sindaca di Roma Virginia Raggi ha consegnato l’onorificenza “Lupa Capitolina”, hanno annunciato uno speciale concerto-evento nella storica cornice del Circo Massimo di Roma, previsto per sabato 9 luglio 2022. Il tour nei palazzetti, programmato per quest’inverno e il prossimo anno, è ufficialmente sold out.

Durante l'estate dal 2021 il gruppo suonerà in diversi festival europei: Lokerse Festival di Lokeren (Belgio, giovedì 5 agosto 2021), Rock For People di Praga (Repubblica Ceca, venerdì 13 agosto 2021), Ronquières Festival di Braine-Le-Comte (Belgio, sabato 14 agosto 2021), Open’er Park di Gdynia (Polonia, giovedì 19 agosto 2021), Paaspop Festival di Schijndel (Olanda, sabato 4 settembre 2021) e Novarock Pilot Festival di Vienna (Austria, sabato 11 settembre 2021). Già annunciate anche alcune tappe europee del 2022, con il Rock Am Ring di Nurburgring e il Rock Im Park di Zeppelinfeld (in Germania, rispettivamente sabato 4 e domenica 5 giugno 2022) e il Tons of Rock di Haiden (in Norvegia, venerdì 24 giugno 2022).



I Måneskin si esibiranno per la prima volta nei principali palazzetti italiani con un tour di 13 date (organizzato e prodotto da Vivo Concerti) tutte sold out, previste per quest’inverno e il prossimo anno nei palasport di Roma (martedì 14 e mercoledì 15 dicembre 2021 al Palazzo dello Sport), Milano (sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021 e il 22 marzo 2022 al Mediolanum Forum), Casalecchio di Reno (BO) (domenica 20 marzo 2022 all’Unipol Arena), Napoli (sabato 26 e domenica 27 marzo 2022 al PalaPartenope), Firenze (giovedì 31 marzo e venerdì 1 aprile al Nelson Mandela Forum), Torino (domenica 3 aprile al Pala Alpitour), Bari (venerdì 8 aprile al PalaFlorio), Verona (sabato 23 aprile, in apertura della stagione dei grandi concerti 2022 all’Arena).