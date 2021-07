Addio a Mike Howe, cantante dei Metal Church

Mike Howe, voce solista della band Metal Church, è morto all'età di soli 55 anni a Eureka, in California. Lo ha annunciato il gruppo via Facebook: ignote le cause del decesso.



I Metal Church si sono formati nel 1980 con il nome di Shrapnel, cambiando nome in Metal Church nel 1983. Howe entrò nella band nel 1988, sostituendo David Wayne, e debuttò nell'album del 1989 "Blessed in disguise", che contiene una delle canzoni più note del gruppo, "Badlands". Howe ha poi contribuito ad altri due album, "The human factor" (1991) e "Hanging in the balance". Il gruppo si è sciolto nel 1996, per riunirsi nel 1998 con il ritorno alla voce solista di Wayne al posto di Howe; Wayne, morto nel 2005, venne a sua volta sostituito da Ronnie Munroe, fino al ritorno, nel 2014, di Howe, che poi ha partecipato ai due album successivi, "XI" (2016) e "Damned if you do" (2018).



Mike Howe aveva anche militato negli Heretic.