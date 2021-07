A New York, in Lafayette Street, è stata venduta la casa che è appartenuta per poco meno di venti anni a David Bowie e alla moglie, la modella somala Iman. Quella è la casa dove i fan, scossi per la sua scomparsa il 10 gennaio 2016, si sono radunati per lasciare un pensiero, delle candele e dei ricordi in sua memoria, ed è stato luogo di altri tributi per il musicista britannico negli anni seguenti la sua morte.

L'appartamento è stata venduto nel giro di un mese dalla sua messa in vendita a 16,8 milioni di dollari (ma non è stato specificato quanto abbia effettivamente investito l'acquirente) dopo che Bowie nel 1999 la pagò 3,81 milioni di dollari.



Anche se fuori tempo massimo per l'acquisto, qui potete vedere una fotogallery dell'appartamento in cui viveva l'autore di "Heroes".