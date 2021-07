La seconda maglia della Juventus è ispirata al mondo del clubbing

Un'accoppiata tra calcio e mondo della notte: è l'idea della Juventus, che ha presentato in questi giorni la seconda maglia per la stagione 2021-2021 disegnata dallo sponsor tecnico Adisas in collaborazione con il C2C già noto come, Club To Club, storico festival torinese dedicato al mondo della musica elettronica.

La squadra ha scelto come testimonial personaggi del mondo musicale: Romy Madley Croft, voce e chitarra ddegli XX, e Koreless, producer gallese noto per la sua collaborazione con FKA Twigs.

Ha scritto Romy, sul suo profilo:

Sono un grande fan della Juventus, il kit è iconico e ho bei ricordi di quando ho suonato a C2C nel 2019, incontrando Paulo Dybala.

Sappiamo tutti che il calcio ha suoi grandi difetti atali, ma credo che abbia anche un lato positivo e sia una piattaforma per il cambiamento. Per me lo stare insieme, la gioia e la comunità che ho trovato giocando e guardando il calcio è simile a ciò che trovo e amo della musica dal vivo e dei club, una sensazione che so che ci è mancato così tanto

"Joy Squad", dal recente album "Agor" di Koreless, fa anche da colonna sonora del video della Juventus per il lancio, narrato da Lil C e da Carlo Pastore, con i versi di "Superba è la Notte" di Alda Merini.