PFM torna in tour con le canzoni di Fabrizio De André

Per il cinquantennale dalla prima pubblicazione de “La buona novella” (uscito in realtà l'1 novembre del 1970), che vedeva la PFM in studio di registrazione con Fabrizio De André, la band torna a suonare dal vivo l'opera sui Vangeli Apocrifi. I brani sono stati riarrangiati dalla PFM, che ha aggiunto alla versione originale parti musicali inedite trasformandola in una vera opera rock.

La seconda parte del concerto sarà dedicata ai più grandi successi del repertorio di PFM.

Il tour vede sul palco questa formazione: Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Lucio Fabbri (violino e chitarra acustica), Marco Sfogli (chitarra elettrica), Alessandro Scaglione (tastiere), Alberto Bravin (voce, tastiere, chitarra), Eugenio Mori (batteria e percussioni).

Queste le date:

lunedì 26 luglio – UDINE, Piazzale Castello Open Act: Barock Project

domenica 1 agosto – RECCO, Lungomare Bettolo

lunedì 16 agosto – MARTINA FRANCA, Atrio Ateneo Bruni

martedì 17 agosto – LECCE, Piazza Libertini

mercoledì 1 settembre – PRATO, Piazza Duomo Open Act: Barock Project

Le date di Udine e Prato saranno aperte dai Barock Project, band scelta direttamente da PFM tra i gruppi del panorama del nuovo prog internazionale.