Sanremo 2022: alla conduzione con Amadeus anche Alessia Marcuzzi e Gerry Scotti?

Mentre pare plausibile, anche se ancora non certo, che Amadeus torni sul palco del teatro Ariston per il terzo anno consecutivo in qualità di conduttore della prossima edizione del Festival di Sanremo, la testata DiPiùTV ipotizza che al fianco del presentatore ed ex-Dj possano affiancarsi anche Alessia Marcuzzi e Gerry Scotti. In particolare la presenza dell’ex Iena e presentatrice del reality show L’Isola dei Famosi sarebbe favorita dal recente abbandono di Mediaset, network privato principale concorrente del servizio pubblico presso il quale la showoman era televisivamente accasata da ormai 25 anni.

"Ho un rappoorto splendido con l'azienda, la Rai: è casa mia”, aveva dichiarato Amadeus lo scorso primo luglio a margine di “Arena '60 '70 '80", le due serate dedicate ai classici della musica italiana in programma all’Arena di Verona i prossimi 12 e 14 settembre che saranno trasmesse da Rai 1 il prossimo mese di ottobre: “Con il direttore di Rai1 Stefano Coletta e il vicedirettore Claudio Fasulo abbiamo condiviso due Festival particolari, intensi, diversissimi tra di loro. Stiamo dialogando. Mi conoscono e sanno che per me la proprità è poterlo fare solo se ci sono le reali possibilità. Bisogna parlare con chi arriverà e capire se il progetto sarà condiviso, se c'è il desiderio di fare insieme un terzo Sanremo. È un onore quando mi viene chiesto. Non è perché siccome ne ho fatti due uno si abitua, eh. Vorrei poter aggiungere qualcosina in più".