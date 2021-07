Pablo America, via l'anonimato. Il cantante svela la sua identità: è l'ex vincitore di Amici

Per il suo ritorno sulle scene aveva scelto un nome d'arte: quello di Pablo America. E di non mostrare la sua identità. Almeno fino ad oggi. Ora il cantautore di "Noi non siamo il punk" si rivela. Mostrando la sua faccia. Dietro a Pablo America c'è Gerardo Pulli, ex vincitore di "Amici" di Maria De Filippi. Alla vigilia della partenza del suo tour estivo, che stasera lo vedrà esibirsi a Soliera (in provincia di Modena) e domani a Roma (sul palco del Monk), per poi fare tappa anche a Fucecchio (Firenze, 17 luglio), Genova (18 luglio) e Ancora (26 luglio), Pablo America pubblica un post su Instagram e scrive, condividendo una sua foto:

"Questa è la mi faccia, perché oggi mi va. Non c'è granché da dire, sono un po' timido, tutto qua. Mi è sempre piaciuta l'idea che tutti mi chiamassero Pablo, da qualche anno a questa parte l’ho detto a un po’ di persone. Va be, il cognome l’ho preso da mio padre, come molti. Mio padre si chiama Anthony America. Mi piace the lord of the rings, mi piacciono i king gizzard & the lizard wizard, mi piace guardare c’è posta per te con Arianna. Mi piace scrivere canzoni".

Intanto esce un nuovo singolo, dopo "Noi non siamo il punk", "Grabowski", "Ascoltavo i Nirvana" e "Loco loco": è "Police & kidz", strumentale in stile clubbing.

Gerardo Pulli, torinese, classe 1991, vinse "Amici" nel 2012. Firmò un contratto con l'etichetta di Mara Maionchi, la "Non ho l'età", con distribuzione Emi (non ancora inglobata da Universal), ma il suo disco d'esordio, intitolato semplicemente "Gerardo Pulli", non sbancò le classifiche, a dispetto delle canzoni proposte nel corso delle varie puntate del talent, da "Sei" a "Io sono ai Tropici". Pulli provò a riscattarsi con i singoli "Sport" e "Giovani tentazioni", senza successo. Si rintanò così in un silenzio abbastanza lungo, dal quale riemerse tornando sulle scene con nuove vesti, quelle di autore. Entrato nel giro degli autori di riferimento di Vasco e della sua società Giamaica Edizioni, in questi ultimi anni ha scritto brani incisi da - tra gli altri - Noemi, Stadio, Emma e Loredana Bertè (c'era anche la sua firma in "Cosa ti aspetti da me", il brano che la voce di "Non sono una signora" presentò in gara al Festival di Sanremo 2019, quarta classificata).

Ora, una nuova fase artistica, con il progetto Pablo America. Il disco uscirà per Maciste Dischi, la stessa etichetta che in questi anni ha lanciato Gazzelle, i Canova, Fulminacci, Galeffi.