Taylor Swift e Big Red Machine, ascolta "Renegade"

I Big Red Machine e Taylor Swift condividono ‘Renegade’, nuovo estratto dall’album ‘How Long Do You Think It’s Gonna Last?’, in uscita il 27 agosto per Jagjaguwar.

‘Renegade’ è la nuova collaborazione realizzata da Taylor Swift, Aaron Dessner dei The National e Justin Vernon dei Bon Iver, dopo il lavoro svolto insieme sugli ultimi album di Taylor Swift.

‘Renegade’ è stata registrata a Los Angeles nella stessa settimana in cui Taylor Swift e Aaron Dessner vincevano il Grammy per il migliore album del 2020. Hanno preso parte alle registrazioni del brano anche Bryce Dessner e Jason Treuting, mentre il video è stato diretto da Michael Brown.



Aaron Dessner:

“Mentre lavoravamo a ‘folklore’ l’anno scorso, Taylor e io parlavamo di sperimentare e scrivere nuova musica insieme per i Big Red Machine. Fare musica con i tuoi amici solo per farla, questo è esattamente come è nato e cresciuto il progetto Big Red Machine ed anche come è nata ‘Renegade’.”

Oltre a ‘Renegade’ nel nuovo album dei Big Red Machine sarà presente un’altra collaborazione con Taylor Swift per il brano ‘Birch’.

Gli altri amici presenti sul disco sono Robin Pecknold dei Fleet Foxes, Sharon Van Etten e Anaïs Mitchell dei Bonny Light Horseman.

Da ‘How Long Do You Think It’s Gonna Last?’ sono già stati pubblicati due brani:

‘Latter Days’ feat. Anais Mitchell

‘The Ghost of Cincinnati’