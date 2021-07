I Tenacious D hanno hanno pubblicato la loro reinterpretazione di due brani dei Beatles, "You Never Give Me Your Money" e "The End". La band di Jack Black e Kyle Gass ha deciso di devolvere tutti i proventi derivati dalla vendita del singolo (in digitale e in formato 45 giri in tiratura limitata) a Medici Senza Frontiere.

Parlando della decisione di registrare una cover dei Beatles, il duo ha dichiarato: "I Tenacious D vogliono rendere omaggio alla più grande band del mondo... ma non a loro stessi... ai Beatles!!! Con lo spirito di poter guarire il mondo….per favore, godetevi il ​​medley dei tenacious D di questi due classici tratti da Abbey Road. Tutti i guadagni del vinile andranno a Medici Senza Frontiere". lo stesso Paul McCartney ha voluto fare i complimenti a Jack Black e Kyle Gass attraverso un divertente post pubblicato su Twitter.