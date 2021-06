“Blackpink the Movie”: il film sui cinque anni della band K-Pop

Sarà in sala solo il 4, 5, 6, 7 e 8 agosto “Blackpink the Movie”. Un regalo speciale pensato per le “Blinks”, l’amata fandom delle Blackpink, per ripercorrere i ricordi di questi 5 anni e godersi le loro appassionate performance in uno spirito di festa. La canzone di debutto delle Blackpink, il gruppo composto da Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa, ha conquistato tutte le classifiche in Corea in sole quattro ore dall’uscita, annunciando l’arrivo di queste sorprendenti esordienti.

Cinque anni dopo, le Blackpink sono diventate delle celebrità mondiali grazie al loro talento e alle prestazioni eccezionali, che vanno ben oltre i confini del K-Pop e di una “Girl Band”. Con voce, danza, rap, doti musicali e una chimica perfetta tra di loro, le quattro ragazze irradiano un fascino naturale: appariscente come il “Rosa” e intenso come il “Nero”.

“Blackpink the Movie”, che uscirà in più di 100 nazioni in tutto il mondo, si compone di diverse sequenze e di momenti dedicati a ognuna delle quattro componenti della band. Tra questi: “The Room of Memories”, un frammento sulla condivisione di cinque anni di ricordi dal debutto della band. “Beauty”, con le riprese avvincenti di tutte e quattro le componenti del gruppo con le loro caratteristiche specifiche; interviste esclusive e uno speciale messaggio per i fan.