Bowie: dipinto buttato in discarica, venduto all'asta per oltre 100mila dollari

Un'opera di David Bowie a tutti gli effetti, autenticata da Andy Peters, uno dei più noti collezionisti dell'artista, era stata abbandonata in una discarica in Canada, poi ricomprata per cinque dollari da un privato a una vendita di beneficenza e infine rivenduta all'asta per 108.120 dollari canadesi (circa 88mila dollari Usa e 73mila euro) dalla casa Cowley Abbott di Toronto. Sul retro c'è la firma, la data di realizzazione (1997) e un'etichetta con descrizione del dipinto come "acrilico e collage di computer su tela".

Il quadro, intitolato DHead XLVI, fa parte di una serie di 47 dipinti creati tra il 1995 e il 1997, chiamati Dead Heads o D Head. A causa della numerazione del dipinto, l'opera sarebbe la penultima della serie, pensata da Bowie come una serie di ritratti di musicisti, amici, conoscenti e, in alcuni casi, autoritratti. "Con i capelli lunghi e un profilo tagliente, questo ritratto energico ed enigmatico è davvero una rappresentazione insolita di un artista celebre", c'è scritto sul sito della casa d'aste.

La tela è stata comprata la scorsa estate da un privato, che è voluto rimanere anonimo, in un centro di raccolta di oggetti usati davanti alla discarica municipale di South River, a circa 300 km a nord di Toronto. Avrebbe dovuto raggiungere una cifra stimata da 9mila e 12mila dollari canadesi (da 7.300 a 9.700 dollari Usa) ma ha superato quel prezzo il primo giorno della vendita. Il fortunato venditore non è nemmeno un collezionista d'arte, ma ha semplicemente apprezzato l'opera.