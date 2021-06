Una moneta d'argento della Zecca per Ennio Morricone

Una moneta dedicata a Ennio Morricone, nella Collezione Numismatica 2021 emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite la Zecca di Stato.



La moneta ha valore nominale di 5 euro e viene venduta a 42 euro: fa parte della serie “Grandi Artisti Italiani”, è firmata da Maria Angela Cassol e mostra un ritratto del compositore scomparso nel 2020, mentre sul retro è presente una raffigurazione delle mani del Maestro nell’atto di dirigere.



Come si legge sul sito del Ministtero la moneta è stata realizzata in due versioni: 5 euro fior di conio in argento con una tiratura di 8 mila pezzi e e una versione in proof bimetalica (bronzital e cupronichel) con una tiratura di 10 mila pezzi.