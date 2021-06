Pearl Jam, in arrivo la ristampa di "No Code"

Il 27 agosto del 1996 usciva il quarto album dei Pearl Jam, anticipato da una strana e apparentemente sbilenca canzone, "Who You Are", che sembrava citare una delle passioni della band. Un album con alcuni dei capolavori assoluti della band, come "Present tense" e altri brani che, come scrive oggi la band, "esploravano nuovi approcci di scrittura e registrazione, sviluppando canzoni da jam session e allontanandosi dal grunge da stadio per ballate riflessive, garage rock e persino suoni psichedelici".

Per i 25 anni la band ripubblica il disco in vinile, in una versione masterizzata appositamente per questo supporto dall'ingegnere vincitore del Grammy Award Bob Ludwig, con un packaging che ricrea la confezione originale, incluso il set di nove Polaroid. La ristampa uscirà il 13 agosto e una versione in vinile trasparente sarà disponible solo sul sito della band.

Ecco quello che si dice del disco - molto amato dai fan nel volume "Rock: 1000 dischi fondamentali. Più 100 dischi di culto” , curato da Eddy Cilia e Federico Guglielmi (con Carlo Bordone e Giancarlo Turra) , edito da Giunti nel 2019.