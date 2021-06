Ed Sheeran: come cantava a 15 anni? Guarda...

La Omega Auctions, una casa d'aste, ha annunciato la messa all'incanto di due DVD in cui figura l'allora quindicenne Ed Sheeran impegnato nel ruolo di uno dei T-Birds di "Grease". La videoregistrazione integrale contiene l'intera rappresentazione in forma di commedia musicale del film interpretato da John Travolta e Olivia Newton-John; in particolare, Ed Sheeran ha uno spot da solista in cui canta "Mooning", che nella colonna sonora del film è eseguita Louis St. Louis.

Il video è stato ripreso nel 2006 presso la Thomas Mills Hogh School di Framlingham da uno studente della scuola; non è stato reso noto il prezzo base per l'asta, ma non ci stupiremmo se fosse proprio Sheeran l'acquirente finale (così potrebbe far sparire la prova...)

Ed Sheeran ha annunciato per il 25 giugno l'uscita del suo novo singolo, "Bad habits".