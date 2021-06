Post Malone, una cazzata di diamanti

Il titolo di questa notizia, lo spiego per chi non fosse un fan di James Bond, è un riferimento a uno dei film della serie dell'agente segreto 007, uno di quelli interpretati da Sean Connery (l'anno era il 1971, quindi tutti i non boomer sono esentati dal conoscerlo). S'intitolava in originale "Diamonds are forever", e in italiano "Una cascata di diamanti".



Ci è venuto in mente apprendendo dell'ultima bizzarria di Post Malone; il quale si è fatto applicare agli incisivi superiori due faccette estetiche in porcellana - quelle che s'incollano allo smalto - guarnite di diamanti. Diamanti veri, e anche belli grandi (sei carati ciascuno). Basti pensare che, conteggiando s'intende anche le spese del dentista (Thomas Connelly) e del suo odontotecnico (Naoki Hayashi), la spesa sostenuta dal rapper di Syracuse è stata di 1.6 milioni di dollari. I diamanti sono stati forniti dall gioielliere Isaac Bokhor di Angel City Jewelers, dove lo stesso Post Malone ha recentemente acquistato un anello con un diamante giallo da 40 carati e un ciondolo con un diamante da 29 carati.



Adesso Post Malone può sfoggiare un sorriso davvero brillante. Però rischia che un eventuale rapinatore, anziché "mani in alto", gli ordini "apri la bocca"! (sì, la cazzata del titolo è la battuta finale...)