John Mayer e i Guns N' Roses: il video del nuovo singolo è un omaggio a "Sweet child o' mine"

John Mayer omaggia i Guns N' Roses. Lo fa con il videoclip del nuovo singolo "Last train home", che anticipa il nuovo album del cantautore "Sob rock", in uscita il 16 luglio. Il video, diretto da Cameron Duddy e Harper Smith, è un omaggio a quello di "Sweet child o' mine" di Axl Rose, Slash e compagni. Dichiarato. Ecco alcune scene a confronto:

"L'idea che abbiamo seguito era semplice: 'Immaginiamo che John Mayer era il membro di una band negli Anni '70 e che questo è il suo primo singolo negli Anni '80'", ha spiegato il regista Cameron Duddy, già al servizio di Bruno Mars per i video di singoli come "Locked out of heaven" e "Uptown funk".

"Sob rock" è stato prodotto dallo stesso John Mayer insieme a Don Was, registrato agli Henson Studios di Los Angeles. Questo disco segna il ritorno da solista del cantautore a quattro anni da "The search for everything". Il singolo "Sob rock" omaggia nel sound certe band e artisti icone degli Anni '80, un po' Toto (non a caso le percussioni sono di Lenny Castro, che ha suonato con la band di "Africa") e un po' Phil Collins.