Ros, il nuovo singolo è ‘L’ultima volta’: ecco il video live per Rockol

"L’ultima volta” è il titolo del nuovo singolo dei Ros che, uscito lo scorso 26 maggio, anticipa il primo disco del trio formato da Camilla, Kevin e Lorenzo.

Dopo aver preso vita agli inizi del 2015 a Montepulciano, in Toscana, la band ha partecipato all’undicesima edizione di "X Factor” dove si è classificata quinta e nel 2017 ha pubblicato l’Ep “Rumore”. A seguito di un percorso che ha visto i Ros - tra le altre cose - intraprendere un tour e partecipare a Sanremo Giovani nel 2018 con il brano “Incendio”, il gruppo ha deciso di chiudersi in studio di registrazione e prendersi tutto il tempo necessario per lavorare al primo disco ufficiale. Prodotto da Andrea Pacchetti (produttore presso il 360 Music Factory) e Divi dei Ministri, l’album, in uscita nell’autunno 2021, è anticipato dal brano di cui la formazione toscana ha registrato una versione live per Rockol. Ecco il video:

A proposito del singolo “L’ultima volta”, i Ros hanno dichiarato: