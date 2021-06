Bruce Springsteen, concerto a Firenze nel luglio 2022?

Da "Repubblica", edizione fiorentina - di Ernesto Ferrara Fulvio Paloscia

"19 luglio 2022.

Potrebbe essere il giorno del ritorno dal vivo di Bruce Springsteen a Firenze, allo Stadio Franchi, con la E Street Band. La trattativa tra la Prg, il promoter locale che ha sempre firmato i live fiorentini di Springsteen, e la Barley Arts, il promoter nazionale dell’artista, è avanzata ma non completamente definita. «Il discorso è semplice – ammette Claudio Trotta di Barley Arts, oltre 30 i live del rocker americano organizzati nel corso degli anni in Italia – Non è un segreto che Bruce voglia suonare nel nostro Paese con la band, lui stesso lo ha affermato in più occasioni. Bisogna vedere come si risolverà la situazione Covid: se ne usciremo in qualche modo, ci sarà un tour di Springsteen e Firenze è un’opzione papabile. Al Franchi Bruce ha suonato già, conosce lo stadio, ama la città. Dobbiamo però capire che strada prenderà il virus. Le date milanesi - lo stesso Trotta ha postato sui social una foto in cui solleva tre dita e sullo sfondo c’è il Meazza - e quella fiorentina potrebbero essere anche distanziate, con altre tappe nel mezzo, come del resto è già successo: i seguaci di Springsteen tornano a vedere più volte i suoi live che, si sa, sono sempre diversi».

Il concerto (che sarebbe il terzo di Springsteen a Firenze, dopo quelli del 21 maggio 1997 e dell'8 giugno 2003) - si terrebbe (al momento il condizionale è d'obbligo) - il 19 luglio 2022, giusto a poco più di dieci anni di distanza da un altro concerto fiorentino di Springsteen, quello del 10 giugno 2012: un concerto rimasto memorabile perché si è svolto in gran parte sotto una pioggia battente.



Così lo raccontava il giorno seguente "Firenze Today":

E quando l'acqua ha iniziato a cadere a tamburo battente sul capoluogo toscano Springsteen non ha esitato a condividere con il pubblico i fastidi dell'inconveniente climatico, abbandonando il megapalco coperto per unirsi ai suoi bagnati fan.

Arrivando, in un secondo momento, a cedere il microfono ad un bambino avvolto in k-way (VIDEO), che ha avuto l'onore di cantare con il Boss 'Waitin' on a sunny day', tra l'altro senza steccare una nota. La prima parte dello 'sketch', durato alcuni minuti, è avvenuta sul medley Honky Tonky woman/Darlington County: Bruce, accorgendosi della pioggia che aveva iniziato a venire giù sempre più forte, è sceso dal palco, sporgendosi dalle transenne sottostanti per cantare una parte del pezzo a contatto con gli spettatori. Dopodiché e risalito, mostrando a tutto il pubblico alcuni dei cartelli e striscioni a lui dedicati che i fan gli avevano consegnato durante la sua 'calata'; ma poco dopo, su 'Waitin' on a sunny day', è tornato di nuovo sotto la pioggia, ha sollevato un bambino dalla prima fila, passandogli il microfono. L'esibizione canora del piccolo è stata salutata dal pubblico con un grande applauso.