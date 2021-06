"Crudelia", le canzoni della colonna sonora - ascoltale tutte

Sta suscitando reazioni molto favorevoli, di critica e di pubblico, "Crudelia", il film di Craig Gillespie interpretato da Emma Stone e Emma Thompson, e ispirato al personaggio del cartone animato disneyano "La carica dei 101". Al successo della pellicola contribuisce anche la colonna sonora; le musiche sono composte da Nicholas Britell, ma nel film si ascoltano anche parecchie canzoni, fra le quali spicca l'inedita "Call me cruella" di Florence and the Machine.



Le altre canzoni sono:

"Bloody Well Right" dei Supertramp



"Whisper Whisper" dei Bee Gees



"Five to One" dei Doors





"Feeling Good" di Nina Simone





"Fire" degli Ohio Players



"Whole Lotta Love" di Ike And Tina Turner





"Livin' Thing (2012 Version)" degli Electric Light Orchestra (ELO)





"Stone Cold Crazy (2011 Remaster) dei Queen



"One Way Or Another" dei Blondie





"Should I Stay Or Should I Go" dei Clash





"I Love Paris" di Georgia Gibbs





"Love Is Like A Violin" di Ken Dodd





"I Wanna Be Your Dog" di John McCrea



"Come Together" di Ike And Tina Turner