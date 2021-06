Queen: nuovo album per Roger Taylor, che torna in tour da solista

Con i Queen fermi dopo l'esperienza del tour con Adam Lambert, Roger Taylor, il batterista della leggendaria rock band britannica, ne approfitta per riprendere in mano la sua carriera da solista, discograficamente ferma all'album "Fun on Earth" del 2013, uscito ormai otto anni fa. Il musicista, oggi 71enne, ha annunciato l'uscita di un nuovo album: si intitola "Outsider" e arriverà nei negozi dopo l'estate, il prossimo 1° ottobre. Già il giorno dopo l'uscita dell'album, Taylor darà il via al tour solista in supporto al disco. Il calendario comprende al momento una quindicina di date, tutte in programma nel Regno Unito nel mese di ottobre, con tappa anche a Manchester e Liverpool prima della chiusura alla O2 Shepherd's Bush Empire di Londra.

"Outsider" è il sesto disco solista di Roger Taylor, nei Queen sin dal giorno zero, quando i Queen si chiamavano ancora Smile e Farrokh Bulsara, in arte Freddie, non cantava ancora con Brian May e soci. Taylor esordì come solista nel 1981 con "Fun in space", poi arrivarono - nell'ordine - "Strange frontier" (1984), "Happiness?" (1994), "Electric Fire" (1998) e "Fun on Earth" (2013), oltre ai dischi incisi insieme ai Cross, la band da lui fondata nel 1987. In "Bohemian Rhapsody", il film campione di incassi del 2018 sull'ascesa di Freddie Mercury e compagni diretto da Bryan Singer, ad interpretarlo fu il trentenne attore britannico Ben Hardy.