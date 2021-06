Mondo vinile: Olivia Rodrigo, Black Keys, Emma

Bentornati alla rubrica di Rockol dedicata a tutto ciò che ruota attorno al vinile: le notizie, le edizioni limitate, gli album da riscoprire in questo formato, la classifica.

L'album della settimana: Olivia Rodrigo

È il primo disco della giovanissima cantante: arriva dalla scuola Disney, ma canta con la sicurezza di una veterana, con un pop a tratti vintage, senza ricorrere a collaborazioni e featuring. Un disco che racconta la storia di una rottura amorosa con un linguaggio diretto e i pezzi giusti, ottimo anche per questo formato.

L'esclusiva: Emma

È in arrivo il "Best of me" di Emma, che celebra i 10 anni di carrera della cantante salentina, "un punto di arrivo e di partenza", come l'ha definito le stessa. Verrà pubblicato anche in vinile, in un'edizione esclusiva in 500 stampata in rosso.

Da recuperare in vinile: Black Keys

Uno dei dischi che stiamo ascoltando di più, da queste parti, è la stupenda raccolta di cover blues dei Black Keys, "Delta kream". Ottima occasione per riscoprire la discografia della band, a partire dalla recente ristampa del capolavoro "Brothers", che è disponibile addirittura in una versione composta esclusivamente da 7".

La classifica della settimana

L'effetto Eurovision si fa sentire anche nella classifica dei vinili: i Maneskin portano ben due album nella top 10, con il ritorno addirittura de "Il ballo della vita", e "Teatro d'ira vol. 1" al terzo posto. In vetta però ci sono Ernia e Cosmo. Una curiosità: torna nei primi 10 l'ultra classico "The dark side of the moon" dei Pink Floyd., Qua la classifica completa della settimana.