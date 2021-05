Vasco Rossi, il pm chiede 2 anni e 8 mesi di reclusione per il figlio Davide

"Non navigo nell'oro e non ho un lavoro stabile. I giornali hanno scritto cose allucinanti su di me, ma mi prendo pregi e difetti di essere figlio di Vasco", ha detto lui, imputato per lesioni personali gravi e omissione di soccorso stradale.