Ermal Meta dà appuntamento al suo pubblico il 5 settembre al al Teatro Antico di Taormina. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Il "Tribù urbana live" nei palasport, previsto per dicembre 2021, è stato posticipato a marzo 2022.

Queste le nuove date del tour, da Mescal, Friends&Partners e Vertigo:

14 marzo 2022 - MEDIOLANUM FORUM di MILANO (recupero del 5 marzo e del 13 dicembre 2021)

18 marzo 2022 - MANDELA FORUM di FIRENZE (recupero del 16 marzo e del 7 dicembre 2021)

19 marzo 2022 - PALA ALPITOUR di TORINO (recupero del 13 marzo e del 4 dicembre 2021)

21 marzo 2022 - UNIPOL ARENA di BOLOGNA (recupero del 22 marzo e dell’11 dicembre 2021)

23 marzo 2022 - PALAZZO DELLO SPORT di ROMA (recupero del 20 marzo e del 17 dicembre 2021)

26 marzo 2022 - PALA FLORIO di BARI (recupero dell’8 marzo e del 20 dicembre 2021)