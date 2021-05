Concerti, Venerus: ecco le date del tour estivo

Dopo aver pubblicato l'album d'esordio "Magica musica", tra le prime rivelazioni italiane di questo 2021, Venerus va in tour.

Il polistrumentista milanese ha annunciato il calendario della serie di concerti per presentare dal vivo già quest'estate le canzoni contenute nel disco uscito a febbraio, contenente collaborazioni con - tra gli altri - Frah Quintale, Calibro 35, Rkomi e Gemitaiz.

"Credo che tornare a suonare nel 2021 sia una grande responsabilità, sia per il pubblico che per la Musica - dichiara Andrea Venerus, classe 1992 - È per questo che con molto realismo sto pensando a ogni singolo dettaglio con amore e visione. Ricorderemo per sempre questa estate".

Queste le date dei concerti:

1 luglio 2021 - Stupinigi Sonic Park - Nichelino (TO)

4 luglio 2021 - Ferrara Sotto le Stelle - Ferrara

10 luglio 2021 - Cavea Auditorium Parco Della Musica - Roma

13 luglio 2021 - Pistoia Blues - Storytellers - Pistoia

23 luglio 2021 - SEI Festival - Melpignano (Lecce)

24 luglio 2021 - Locus Festival Preview - Minervino Murge (BAT)

25 luglio 2021 - Meeting del Mare - Marina di Camerota (SA)



29.07.2021 Milano, M̶I̶ ̶A̶M̶I̶ MI MANCHI @ Castello Sforzesco (Milano)

13 agosto 2021 - Color Fest - Maida (CZ)

25 agosto 2021 - NoSound Urban Fest - Servigliano (FM)

08 settembre 2021 - Live Rock Festival - Acquaviva (SI)