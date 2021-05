Rodolfo Montuoro con Maurizio Marsico, ecco “Acoustica. Codex Metastasio Post Box”

E' stato pubblicato “Acoustica. Codex Metastasio Post Box”, un album di Rodolfo Montuoro con inserti sintetici di Maurizio Marsico.

Compositore e polistrumentista, Montuoro dha esordito discograficamente nel 2005 con l’album "a_vision", una originale mescolanza di generi e stili, di strumenti della tradizione e contemporanei.

Nel 2008 Montuoro svolta verso il rock e pubblica "Hannibal. Mithologies I", con il quale il compositore inizia il suo sodalizio con Gennaro e Giuseppe Scarpato che assumono la direzione artistica dei suoi lavori e lo accompagneranno nella sua “svolta” elettrica. Nel 2010, dopo due EP ("Orfeo. Mithologies II" e "Lola. Mithologies III") esce "Nacht", in cui confluiscono le tracce rivisitate dei due mini-album precedenti e quattro nuovi brani di cui tre inediti. A sette anni da “Nacht”, nel 2018, Rodolfo Montuoro pubblica "voices", accolto da critiche molto positive.

E nella primavera del 2021 ecco "Acoustica", con le “orchestrazioni” sintetiche di Maurizio Marsico (che per questa occasione sceglie, il suo classico pseudonimo di “Monofonic Orchestra”), che contiene "dieci piccole canzoni minimali e acustiche, ironicamente intitolato al poeta barocco Metastasio per celebrare le nozze tra musica e poesia".

Scrive il comunicato stampa, in maniera suggestiva ma piuttosto criptica,



"Qui siamo nella più paradossale metamorfosi, dove l’acustica delle corde di chitarra si smaterializza e simula le sequenze del bit elettronico mentre l’elettronica di keys & drones, agìti con tocco elegantissimo da Maurizio Marsico, risale alla sua cardiaca e pneumatica vocazione acustica".

Consapevoli della difficoltà di descrivere questo album decisamente inusuale e obliquo, pensiamo che il modo migliore sia farvelo ascoltare.



Codex 001



Codex 002



Codex 003



Codex 004



Codex 005



Codex 006



Codex 007



Codex 008



Codex 009



Codex 010