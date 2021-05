Addio al bassista Rob Farr

Domenica 9 maggio è morto nel sonno, all'età di 58 anni, il bassista dei Warrior Rob Farr. Solo due sere prima aveva suonato per un'ultima volta con la sua cover band, i Radio 80'S, al Kraken di Cardiff-by-the-Sea, in California.



Il suo compagno di band, il batterista Dave DuCey, ha pubblicato questo messaggio sulla sua pagina Facebook: "Sono scioccato.

Il mio amico Rob Farr ieri è morto. Abbiamo suonato insieme in una band per 8 anni (i National Dust, ndr) ed è difficile credere che sia vero. Abbiamo suonato insieme allo Sturgis nel '06 e '07 e in innumerevoli altri concerti. Abbiamo suonato insieme al Bang Your Head Festival nel 2009 in Germania e al Rocklahoma lo stesso anno con i Warrior. Abbiamo suonato insieme insieme al Keep It True Festival di nuovo in Germania con i Warrior nel 2014. Ho registrato due album con lui con i National Dust ("The Road Is My Home" e "National Dust III") e un album con i Warrior ("The Wars Of Gods And Men ') nel 2004. Aveva sempre un sorriso enorme e bellissimo, amava suonare il suo basso e aveva un vero amore per la musica. Ci mancherà moltissimo. Rest in Peace, Rob !!".



Farr è cresciuto nella San Fernando Valley a Los Angeles, ma ora risiedeva a Oceanside, sempre in California. Ha iniziato a suonare nelle band all'età di 13 anni e ha fatto parte della vivace scena musicale di Los Angeles degli anni '80 come membro dei pionieri del thrash Detente, Hit & Run e Tiger Rose. Si è unito ai Warrior per l'ultimo album della band, "The Wars Of Gods And Men", che aveva Marc Storace dei Krokus alla voce solista, e successivamente ha registrato tre album con i National Dust tra il 2005 e il 2012.