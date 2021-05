Elio e Le Storie Tese si sono riformati, un'altra volta

"Ma non vi eravate sciolti?" "Ma saranno cazzi nostri?!" - il riferimento degli Elii, neanche troppo velato - è ad una delle frasi-tormentone di "LOL". Elio era solito rispondere alle domande dei suoi amici-rivali, negli sketch del format di Amazon Prime, "A parte che sono cazzi miei..."

E l'altro riferimento è, ovviamente, alla tormentata fine degli Elio e Le Storie Tese. Che sono tornati, un'altra volta, seppure in una strana versione denominata "Milza Trio", con un video su Facebook.

Riassunto delle puntate precedenti: lo scioglimento ufficiale è avvenuto a Barolo nel giugno 2018, a chiusura del tour d'addio del gruppo. Il tour seguito alla partecipazione al festival di Sanremo di quell'anno, che arrivò a sorpresa dopo un altro tour d'addio, che doveva culminare in un concerto a Milano nel dicembre 2017.

Ma anche dopo questa agonia - si scherza...- la band è ritornata diverse volte, e in diverse forme: una performance a "La Tv delle Ragazze" nel 2018, poi un podcast, uno spot per una catena di grande distribuzione, diverse canzoni (l'inno Serie A di Pallavolo Femminile e "Vecchio cartone" per sostenere la campagna "Carta canta".) Teoricamente, avevano previsto un concerto di beneficenza fissato per il 2021 insieme al Cesvi, a Bergamo.

La nuova uscita, però, è davvero divertente. La band è in formazione ridotta, a tre e con il solo Cesareo allo strumento usuale, la chitarra. Faso è alla batteria, Elio al Basso. E la voce... beh, vedete voi.

E non preoccupatevi, non è il vostro computer che non funziona o la connessione che non va: sono loro, che alla fine, sono sempre Elio e Le Storie Tese