Concerti: Woodkid e Pentatonix, date rinviate al 2022

Nuovi aggiornamentti sui tour del 2021 che slittano al 2022: Woodkid sposta la sua data milanese del 24/06/2021 al Magnolia di Milano a Giovedì 21 Aprile 2022, all'Alcatraz di Milano. Mentre la seconda data prevista per questa estate, il 25 giugno 2021 al Teatro Romano di Verona, è stata definitivamente annullata.

Il promoter comunicata chei biglietti precedentemente acquistati per la data milanese Saranno Validi Per La Nuova Data Del 2022, mentre il rimborso per la data di Verona potrà essere richiesto entro e non oltre il 20 giugno 2021.

Anche i Pentatonix rinviano il loro tour al 2022, compresa l’unica data italiana inizialmente prevista nel 2020 e poi spostata a maggio 2021. Lo show è ulteriormente posticipato alla primavera 2022. Il concerto italiano si terrà quindi domenica 10 aprile 2022 al Lorenzini District di Milano.

I biglietti acquistati per il concerto 2021 sono validi per l’accesso alla data riprogrammata; chi fosse impossibilitato a partecipare può rivendere il suo biglietto tramite la piattaforma fan-to-fan autorizzata del circuito di vendita da cui ha inizialmente effettuato l’acquisto