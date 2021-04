Pink Floyd: una Ferrari dietro "A Momentary Lapse of Reason"

Nick Mason, batterista e co-fondatore dei Pink Floyd, nel 1978 acquistò una Ferrari GTO 250. Il prezzo già all'epoca era di quelli importanti - 35.000 sterline - e il musicista si permise la piccola follia investendo parte dei suoi proventi derivanti dalle vendite del campione assoluto di incassi discografici "Dark side of the Moon".

Il valore dell'auto, già allora un articolo da collezione - ma per Mason, super-appassionato di motori e pilota nel tempo libero, anche un hobby attivo - sarebbe cresciuto a dismisura. Al punto che quando i Pink Floyd decisero di mettere insieme ben 198 concerti tra il 1987 e il 1990 per il tour di accompagnamento del loro "A Momentary Lapse of Reason", per contribuire a realizzarne la gigantesca produzione il batterista fornì a garanzia dei finanziamenti ricevuti proprio il suo gioellino a 4 ruote. Lo stesso che qui sotto guida con un ospite illustre al suo fianco, Brian Johnson degli AC/DC.

Naturalmente il tour fu un altro successo planetario per i Pink Floyd, un altro campione di incassi ed un'ulteriore pioggia di denaro per i membri del gruppo e, così, Mason non ebbe problemi a riscattare la sua Ferrari.

Il cui valore, nel frattempo, ha raggiunto livelli senza senso: 40 milioni di sterline. Altro che 'temporanea assenza di raziocinio'...