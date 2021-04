Marcella Bella e Donatella Rettore: "Adesso siamo amiche"

"Adesso non siamo amiche, siamo come sorelle". Dopo anni di rivalità e attacchi a distanza, Donatella Rettore e Marcella Bella raccontano a "Verissimo" il legame che adesso le vede più unite che mai. "Nel corso di una trasmissione ci siamo scoperte e abbiamo iniziato a frequentarci, a tal punto che poi l'ho invitata a cantare sul palco con me per celebrare i cinquant'anni della mia carriera".

Le due cantanti non hanno nascosto le iniziali antipatie e le numerose punzecchiature che le hanno viste protagoniste sul palco per anni: "In un'intervista avevo perfino detto che era la Joan Collins di Catania", ricorda la Rettore, mentre Marcella spiega: "Lei è una grande provocatrice ed io sono una che s'infiamma subito. Non ho mai capito perché mi punzecchiasse, forse era un po' prevenuta nei miei confronti perché per lei non ero abbastanza rock". Un legame che adesso è totalmente cambiato e che non esclude nuove collaborazioni professionali.