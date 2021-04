Mick Fleetwood ci crede ancora: "La band non si è sciolta"

Un grande concerto evento per mettere fine alla ultracinquantennale storia dei Fleetwood Mac, negli ultimi anni segnata da faide, lotte interne e rotture. È il sogno di Mick Fleetwood. Il 78enne batterista ne è convinto: i componenti del gruppo troveranno "un modo elegante" per dire addio al pubblico quando arriverà il momento, dopo la pandemia.

Mick Fleetwood ha affidato le sue riflessioni sul futuro del gruppo ad un'intervista concessa al quotidiano britannico "The Times":

"Siamo ancora una band. Non ci siamo ancora lasciati".

Il musicista ha aggiunto:

"Spero che possiamo fare qualcosa con dignità che abbia un senso per tutti noi. La voglia di andare avanti c'è. Una cosa che abbiamo capito nella storia dei Fleetwood Mac è che non esistono gli assoluti".

L'ultimo album del gruppo, "Say you will", risale al 2003, seguito dieci anni dopo dall'Ep "Extended play".