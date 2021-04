Concerti, Joan As Police Woman: riprogrammati i live

Sono state annunciate le date dei live italiani di Joas As Police Woman inizialmente previsti per il maggio 2020 e riprogrammati per il maggio 2021. A seguire il nuovo calendario dal vivo della musicista statunitense.

17 marzo - Pordenone – Capitol

19 marzo - Roma – Auditorium Parco della Musica

20 marzo - Milano – Santeria Social Club

18 giugno - Galzignano Terme (Pd) – Anfiteatro del Venda

Rimangono validi i biglietti acquistati per i concerti previsti a maggio 2020 e successivamente riprogrammati. In caso di impossibilità a partecipare alle nuove date previste per il 2022 è comunque possibile richiedere un voucher inoltrando richiesta presso il punto vendita (online o offline) in cui si è effettuato l’acquisto.