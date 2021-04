Addio a Jim Steinman, il produttore di Meat Loaf

Jim Steinman, produttore discografico che in carriera ha collaborato con Meat Loaf, Air Supply, Celine Dion e Bonnie Tyler, sarebbe morto lunedì nel Connecticut, all'età di 73 anni. Lo annuncia il sito TMZ, ma non ci sono per ora altre conferme.

L'album più famoso fra quelli ai quali ha contribuito Steinman è sicuramente "Bat out of hell" di Meat Loaf, ma fra i suoi successi come produttore ci sono anche "Total eclipse of the heart" di Bonnie Tyler , "Making love out of nothing at all" degli Air Supply e "Read 'em and weep" di Barry Manilow.