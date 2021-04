Gli Smiths saranno protagonisti di una puntata dei Simpson

Una delle serie animate per la TVpiù amate di tutti i tempi, i Simpsons, e il mondo della musica continuano ad incrociarsi in un nuovo episodio del cartone in onda il prossimo weekend che vedrà Lisa Simpson confrontarsi con Morrissey, frontman degli Smiths. Non è certo una novità il fatto che all'interno dei Simpson, la famosissima serie animata americana che racconta le avventure di Springfield e della famiglia guidata da Homer Simpson, ci siano degli special guest musicali. Da Paul McCartney agli Who, dagli U2 agli Smashing Pumpkins, nel corso della lunghissima storia dei Simpson sono stati davvero tanti gli artisti ad essere trasformati in personaggi animati dalla caratteristica colorazione gialla e ora è giunto il momento, per la prima volta, che la serie dia il benvenuto anche agli Smiths, eroi di nerd, emo ed indie kid uniti.

La conferma sull'episodio è arrivata direttamente da Tim Long e Matt Selman, sceneggiatore e produttore del programma che hanno anche invitato i fan rispondere all'hashtag #SimpsonsSmiths per poter vincere un bellissimo poster che mostra Lisa Simpson e la versione Simpson di Morrissey davanti ad uno dei luoghi iconici per i fan della band, il "Salford Lads Club" di Manchester trasformato nello "Springfield Lads Club" che ha affisso sulle mura anche una rivisitazione della copertina dell'album "The Queen Is Dead" con Homer al posto di Alain Delon.