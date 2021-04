Guarda John Lennon e Yoko Ono cantare per la prima volta "Give Peace a Chance"

Il prossimo 23 aprile verrà celebrato il 50esimo anniversario dell'album, "John Lennon / Plastic Ono Band" con la pubblicazione di diverse nuove edizioni, tra queste un cofanetto super deluxe composto da 8 dischi con 159 nuovi mix tra cui outtakes, demo, jam e altro.

Prima di registrare l'inno pacifista "Give Peace A Chance" al loro Bed-In per la pace al Queen Elizabeth Hotel di Montreal il 31 maggio 1969, John Lennon e Yoko Ono ne avevano provata una prima versione mentre soggiornavano allo Sheraton Oceanus Hotel alle Bahamas qualche giorno prima, il 25 maggio. La loro performance venne immortalata dal cameraman Nic Knowland e dal fonico Mike Lax. E' la prima registrazione conosciuta della canzone e non è mai stata pubblicata in precedenza.

Lo scorso 6 aprile è stata pubblicata una clip audio sulla seduta di registrazione, il 27 gennaio 1970 agli studi Abbey Road di Londra, di "Instant Karma!". Con Lennon ci sono George Harrison, Klaus Voormann, Billy Preston, Alan White, Phil Spector e Yoko Ono. Della canzone, Lennon disse: "L'ho scritta per colazione, registrata a pranzo e messa fuori per cena!"

In precedenza, il primo di aprile, è uscito un inedito filmato casalingo del 1968 in 8mm di John Lennon e Yoko Ono sulle note di "Look At Me". Il video ritrae il musicista all'epoca ancora membro dei Beatles, insieme a Yoko Ono nella casa di John e della moglie Cynthia a Weybridge, nel Surrey, a sud ovest di Londra, dove la coppia visse per un paio di mesi proprio nel 1968 prima di trasferirsi a Tittenhurst.