Asia Argento a Morgan: ‘Rimettiamoci insieme’

L’attrice, regista e cantante Asia Argento ha proposto a Morgan di riallacciare la relazione interrotta ormai quindici anni fa: lo scambio di battute tra la figlia del maestro del brivido Dario Argento e il già leader dei Bluvertigo è avvenuto - riferisce Mowmag - sulla piattaforma social audio di Apple Clubhouse.

“Questo finale è un inizio. Ci riproviamo a metterci insieme”, ha detto la Argento. “Occhio che poi i giornali scrivono tutto”, l’ha avvertita l’ex compagno, che poi ha precisato, a proposito del loro rapporto: “Perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice”. “Ti adoro Marco, dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza”, ha rilanciato la Argento, alla quale Morgan ha risposto: “Quando?”.

La coppia si è abbandonata anche al racconto di aneddoti e a riflessioni varie ed eventuali. “A me spiace per chi viene arrestato per una canna”, ha detto - riferisce sempre Mowmag - la Argento: “Come il nostro amico Fabrizio Corona. Ha fatto dieci anni, ne deve fare altri tre. Sono reati minori. Liberatelo, ha malattie mentali”. “Povero, mi è spiaciuto tanto per Fabrizio. E’ un accanimento”, ha ribadito Morgan: “Perché non può avere attenuanti? Solo perché lui è famoso lo trattano peggio. Firmerò la petizione dei Radicali”.

Non sono mancati momenti di tensione. “Il 40% delle canzoni che tu hai portato a X Factor te le ho fatte conoscere io, sì o no?”, ha detto la Argento. “Ho fatto il conservatorio, non sai nulla di quelle cose”, ha risposto il cantante: “Così mi infami. Se non faccio concerti è anche perché tu vai in giro a diffamarmi. Io non dico che non sai niente di cinema. Tu sei quella che mi ha insegnato a suonare?”.