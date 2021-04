La parodia di Bruce Springsteen conquista la tv americana. VIDEO

Nel 2014 fu il Boss a prendere in giro sé stesso. Ospite del "Tonight show" di Jimmy Fallon, Bruce Springsteen si presentò nello studio di uno dei programmi di punta della tv americana travestito da... sé stesso. Il rocker e il presentatori si vestirono entrambi come era solito fare lo stesso Springsteen negli Anni '80, cantando una delle sue canzoni di maggiore successo: "Born to run". Stavolta a travestirsi da Springsteen è stato l'attore e comico statunitense Beck Bennett, protagonista insieme al collega Chris Redd di un siparietto che ha visto quest'ultimo indossare invece i panni dell'ex presidente americano Barack Obama.

Lo sketch è andato in onda nell'ultima puntata del "Saturday Night Live", lo show della NBC del sabato sera, che ha fatto registrare un boom di ascolti.

Lo spunto del siparietto l'ha offerto naturalmente il podcast "Renegades: Born in the USA", che Springsteen e Obama - legato da un rapporto di amicizia e di stima reciproca - hanno registrato insieme e pubblicato sulle principali piattaforme.