Maddalena, il video del primo singolo

Maddalena Morielli, in arte Maddalena, è una giovane artista romana, classe ’98. Ha frequentato il Saint Louis College of Music di Roma, il programma estivo di musica e movimento al Berklee College of Music di Boston e il corso per autori del CET di Toscolano fondato da Mogol.



Maddalena, che compone i brani in doppia lingua, italiano ed inglese, ha registrato il suo singolo di debutto, “Anxiety Is A Modern Cliché”, con la produzione di Andrea Rigonat e il mastering di Giovanni Versari.