Il nuovo singolo di Ronnie Grace è "Granted"

Prodotto insieme ad Andrea Ghion e Matteo Ballarin presso The Fishbowl Studio di Treviso, mixato da Riccardo Damian presso OCD Studios a Londra e masterizzato da Randy Merrill presso Sterling Sound in New Jersey, "Granted" è il nuovo singolo di Ronnie Grace.



Ronnie Grace è una cantautrice e performer italocanadese indipendente di Pordenone, classe 1995. Dal 2018 fa parte del tributo degli ABBA più importante d’Italia, ovvero gli Abbashow, con cui ha fatto più di 200 concerti. Nel 2019 ha partecipato al fianco di Damien McFly al festival di artisti internazionali “SXSW: South by Southwest”, che si tiene ogni anno ad Austin, in Texas. Si è esibita a New York al Cafè Wha e al Bitter End.