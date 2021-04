Ron Wood: Londra gli consegna 'le chiavi della città'

Il 73enne chitarrista dei Rolling Stones Ronnie Wood è stato premiato con la Freedom of the City of London, praticamente le 'chiavi della città'. Un riconoscimento che intende ringraziare le persone che si ritiene abbiano fornito un alto servizio alla capitale britannica, tra i precedenti premiati più illustri figurano Lady Diana, Nelson Mandela, Luciano Pavarotti, Morgan Freeman, Judi Dench, Annie Lennox e JK Rowling.

Ron Wood ha dimostrato tutta la propria soddisfazione con queste parole: "Signor Sindaco, Signore e Signori, sono onorato di ricevere il Freedom of the City of London. Da bambino, ho visto la città dai canali e negli anni l'ho vista da molte prospettive diverse. Nonostante la mia carriera nella musica e nell'arte mi abbia portato in tutto il mondo, non sono mai così felice come quando torno a casa in questa grande città in cui sono nato. È una bella sorpresa essere premiato con questo riconoscimento io, Sally e le mie gemelle Alice e Gracie siamo molto orgogliosi. Spero vivamente di incontrarvi di persona alla Guildhall quando le circostanze lo permetteranno."